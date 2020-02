Serie A, l’Atalanta fallisce il sorpasso sulla Roma: col Genoa è 2-2. Lazio ok con la Spal, pari Milan

Domenica di gol ed emozioni in Serie A. Dopo il 3-0 della Juve sulla Fiorentina, alle 15 si sono giocate altre tre partite che interessavano da vicino la Roma. In particolare occhi sul match dell’Atalanta, che in casa contro il Genoa non va – a sorpresa – oltre il 2-2. In vantaggio ci vanno i nerazzurri con Toloi, poi il pareggio rossoblù con il rigore di Criscito pochi minuti dopo. Primo tempo di fuoco, perché Sanabria completa la rimonta degli ospiti prima del nuovo pari firmato Ilicic. Finisce così, con la squadra di Gasperini che manca clamorosamente il sorpasso sulla Roma: ora le due formazioni sono quarte a pari punti (39). Tutto facile, invece, per la Lazio: i biancocelesti superano 5-1 la Spal con le doppiette di Immobile e Caicedo e la rete di Adekanye prima del gol della bandiera di Missiroli. Niente quarto successo di fila per il Milan, che in casa contro il Verona si ferma sull’1-1: rossoneri a -7 dalla Roma. Avanti i gialloblù con Faraoni, poi l’1-1 definitivo di Calhanoglu su punizione deviata. Alle 18 Lecce-Torino, stasera Udinese-Inter e domani Sampdoria-Napoli.