Sergente Mourinho: “Spingo i giocatori al limite”. Pellegrini, rinnovo in vista

Lo Special One racconta cosa non ha funzionato con Luke Show: "Non tutti sono pronti". Offerto Kostic, Pau Lopez piace a Lille e Granada

Con il mercato immobile e l'Europeo che catalizza l'attenzione, a smuovere le giornate dei tifosi della Roma ci pensa Jose Mourinho. La sua "missione impossibile", come l'ha definita qualche giorno fa, è già cominciata. Il tecnico si prepara a sbarcare nella capitale, dal 6 luglio ruberà la scena. Per adesso tutte le indicazioni sulla squadra che verrà sono uscite dalla bocca dello Special One. L'ultima riguarda l'aspetto mentale, che sarà fondamentale in una piazza come Roma. Il portoghese ha risposto al suo ex giocatore Luke Show, spiegando cosa non è andato nel loro rapporto: "Io cerco di spingere i giocatori al limiti, ma non tutti sono pronti per questo". Un messaggio anche ai giallorossi: per andare d'accordo con il nuovo tecnico si dovrà dare il massimo, sempre. Per questo il club non ha intenzione di perdere un leader come Lorenzo Pellegrini. In settimana Tiago Pinto incontrerà l'entourage del capitano per provare a trovare un'intesa sul nuovo contratto. L'obiettivo è eliminare la clausola da 30 milioni e blindare il numero 7 almeno fino al 2025. La distanza ancora c'è, ma nel prossimo faccia a faccia le parti potranno avvicinarsi.