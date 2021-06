Calciomercato Roma, sirene estere per Pau Lopez: sondaggi di Granada e Lille

Tiago Pinto sta cercando sistemazione per il portiere spagnolo, che non rientrerà prima 30-40 giorni: per lui interessi da Liga e Ligue 1

Redazione

Per la Roma resta difficile da sciogliere il nodo Pau Lopez. Il portiere spagnolo si è operato più di un mese fa e continua il suo recupero, con il ritorno in gruppo con i compagni che potrebbe arrivare tra fine luglio e inizio agosto. Pinto però sta cercando un nuovo portiere e cercherà in tutti i modi di piazzare l'ex Betis e qualcosa potrebbe muoversi presto: secondo 'calciomercato.it', infatti, diversi club spagnoli e francesi hanno chiesto informazioni su Pau Lopez. Dei sondaggi sono stati effettuati anche da Granada e Lille, chiamato a sostituire Maignan passato al Milan. Nei giorni scorsi si è parlato addirittura di Atletico Madrid, come secondo di Oblak: un'ipotesi affascinante, ma il giocatore vorrebbe una squadra in grado di garantirgli più spazio da protagonista.