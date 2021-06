Kostic offerto anche alla Roma: è la priorità di Sarri per la Lazio

L'Eintracht è stato a Roma per trattare l'esterno serbo, per cui non c'è ancora l'accordo con i biancocelesti: un sondaggio è stato fatto anche con Pinto, che deve prima cedere

Lazio e Roma potrebbero presto tornare a sfidarsi sul mercato. Il nome da tenere d'occhio stavolta è Filip Kostic, esterno a tutta fascia dell'Eintracht Francoforte che Maurizio Sarri ha chiesto come rinforzo primario a Tare e Lotito, ma che sarebbe stato offerto anche alla Roma. Il nuovo tecnico biancoceleste ha necessità assoluta di esterni, senza aspettare eventuali cessioni in quei ruoli, vedi Correa o Lazzari. In questo senso - si legge su 'alfredopedulla.com' - il club tedesco è stato anche a Roma, la Lazio vorrebbe una formula con il prestito e la trattativa resta in piedi anche se il tempo non è alleato. Anche perché l'Eintracht deve cedere il prima possibile Kostic, che ha lo stesso agente di Sarri, Ramadani, anche se i rapporti tra il procuratore albanese e il mister non sarebbero più idilliaci. E il forte esterno serbo (17 assist nell'ultima stagione) è stato offerto anche alla Roma: i giallorossi hanno ricevuto il messaggio, ma prima di affondare qualsiasi colpo devono prima pensare a smaltire gli esuberi.