Scommesse, Lazio e Napoli favorite sulla Roma nella lotta Champions

Grazie ai tre punti conquistati contro il Brescia la Roma prosegue la strada per centrare uno degli obiettivi stagionali, la qualificazione alla prossima Champions League e tornare a giocare il calcio che conta. Secondo le valutazioni degli analisti Snai la squadra di Fonseca è tra le grandi quella meno favorita ad aggiudicarsi uno dei primi quattro posti in classifica. I primi due sembrano già assegnati, con Juventus (senza quota) e Inter (1,01) che lotteranno fino alla fine per lo scudetto. Per il terzo posto viene ancora dato in vantaggio il Napoli (a 1,65) di Ancelotti nonostante i numerosi risultati negativi registrati nelle ultime giornate. Per l’ultimo posto libero per la Champions secondo la snai sarebbe favorita la Lazio, che a Sassuolo ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva in campionato. I biancocelesti sono infatti dati a 2,00, mentre la Roma, insieme all’Atalanta, è piazzata a 2,20.