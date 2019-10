Schick, infortuni e inizio horror in Germania: solo 27′ in stagione con il Lipsia

Mentre Fonseca parlava di andare a raccogliere patate per chi non fosse in grado di sopportare la pressione di Roma, Schick raccontava che quella pressione non gli aveva permesso di rendere come avrebbe voluto. Un parallelo che spiegava i motivi di un legame mai nato tra Patrik e l’allenatore della Roma. Petrachi gli ha trovato una nuova destinazione dove provare a tornare quello della Samp, ma anche in Germania si sta rivelando una delusione: il Lipsia ha giocato nove partite di campionato e tre di Europa League. Minuti racimolati da Schick? Ventisette. Neanche mezz’ora in campo a causa dei due infortuni alla caviglia che l’hanno colpito. L’ultimo ha fatto anche arrabbiare il suo nuovo tecnico Julian Nagelsmann, che ha accusato la Federazione ceca di averlo fatto giocare in un’amichevole nonostante stesse ancora recuperando dal primo infortunio, provocando la ricaduta che l’ha tenuto fuori anche nelle ultime partite con il club tedesco. Compresa l’ultima di ieri contro il Friburgo.

Per fare un parallelo, Diego Perotti – che in giallorosso non si è praticamente mai visto – di minuti ne ha collezionati 43. E neanche alla Roma farà piacere il suo rendimento deludente: Schick è partito in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 28 milioni, che diventerebbero 29 in caso di qualificazione alla prossima Champions League da parte del Lipsia. Ma se dovesse continuare così, la Roma se lo ritroverebbe la prossima estate.