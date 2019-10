Schick: “A Lipsia posso giocare con meno pressione rispetto a Roma”

Patrik Schick torna a parlare. L’attaccante ceco, oggi in prestito al Lipsia, ha rilasciato un’intervista sulle pagine del quotidiano tedesco ‘Bild’ e si è soffermato sulla sua avventura in Germania, paragonandola a quella nella Roma. Ecco le sue dichiarazioni: “Qui c’è la possibilità di giocare in un ambiente con minore pressione rispetto a Roma. C’è la possibilità di rimanere più anonimo rispetto a quanto accade nella Capitale. Nella scelta, l’allenatore Nagelsmann ha avuto un ruolo centrale. Mi aveva già avvicinato quando allenava l’Hoffenheim e io ero al Bohemians. Siamo stati in contatto per tanto tempo e spesso abbiamo parlato solo di calcio“.