Hummels, Cobolli e la sfida di palleggi con la palla da tennis. Il tedesco: "Ho perso"

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Ufficiale la cessione di Saud. Domani previsto l'annuncio per D'Amico

Giornata di ufficialità in casa Roma, ma non quella che tutti aspettano e relativa a Tony D'Amico come nuovo ds. Si tratta della cessione di Saud Abdulhamid che diventa un giocatore del Lens a titolo definitivo. Alla Roma 3,5 milioni (che si aggiungono ai 500mila euro versati per il prestito oneroso), il club francese ha deciso di esercitare il diritto di riscatto dopo la buona stagione dell'ex Al Hilal. Un'altra piccola plusvalenza per i giallorossi (circa 2 milioni) che si aggiunge a quella di Sangaré (3.8) che ieri è stato ceduto all'Elche. Manca, invece, solo l'annuncio - dovrebbe arrivare domani - per D'Amico, pronto per lui un triennale a 1.5 milioni a stagione. Oggi il dirigente era a Bergamo per sistemare gli ultimi dettagli con l'Atalanta per poi mettere la firma sul contratto giallorosso. Anche Gasperini, oggi, si trova a Bergamo: il tecnico di Grugliasco è il super ospite di questa sera all'Accademia dello Sport per la Solidarietà dove si celebrano i 50 anni del Torneo di tennis.

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