Tony D'Amico è il promesso sposo della Roma. Nelle prossimo ore (o al massimo domani) è previsto l'annuncio ufficiale, pronto per lui un triennale a 1.5 milioni a stagione. Per mettere la firma nero su bianco, però, deve ancora limare gli ultimi dettagli con l'Atalanta e oggi sarà a Bergamo proprio per questo. Una volta risolto definitivamente il contratto potrà iniziare la sua avventura a Trigoria che è già piena di impegni. Dai rinnovi di Pellegrini, Dybala e Celik alle plusvalenze da registrare entro il 30 giugno, il lavoro non mancherà di certo. A Bergamo oggi ci sarà anche Gasperini - scrive Il Messaggero - ospite per un'iniziativa benefica. Difficilmente i due si incontreranno ma in questi giorni i contatti sono stati frequenti. Il ds conosce le richieste del tecnico e sono pronti a tornare a lavorare insieme dopo i tre anni insieme all'Atalanta. I due con la dea hanno vinto l'Europa League nel 2024 e raggiunto la finale di Coppa Italia nello stesso anno.