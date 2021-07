Spinazzola: “Sapevo che avrei raggiunto i miei compagni in finale”

Il terzino della Roma e della Nazionale, il grande assente di domenica, sarà presente a Wembley per incitare i suoi compagni di squadra

Questa esperienza è un giro di boa e l'Europeo ti da consapevolezza sul tuo valore: "C'è più consapevolezza. Era il palcoscenico più bello della mia carriera e farlo a questi livelli è stato incredibile. Ho sempre creduto in me stesso. Non bisogna mai smettere di credere in sé stesso e rialzarsi sempre. Un pò di fortuna devi averla percentuale gli episodi cambiano la carriera. Il ruolo mi ha cambiato tantissimo. A 16 anni mister con mister Baroni mi sono spostato terzino. A Siena con Beretta sono passato da terzo a quinto di difesa.