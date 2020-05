Santon: “Ho avuto paura per il coronavirus, ma il campionato va portato a termine”

Davide Santon è tornato ad allenarsi insieme alla Roma da una settimana abbondante. Solo sedute individuali per ora ma il terzino parla della ripresa del campionato prendendo ad esempio Germania e Inghilterra. Queste le sue parole a Sport Mediaset: “Io sono d’accordo con Germania e Inghilterra. Da uomo di calcio, penso che questo campionato si deve portare a termine. Il consiglio che posso dare a quelli che devono prendere una decisione importante per tutti e’ che almeno noi giocatori siamo controllati 24 ore su 24. Da questa vicenda, più che cambiato mi sento di dire che da qui in futuro sarò sempre più attento: da dove si va a chi si frequenta. Un po’ di paura ce l’ho avuta, specialmente nelle prime due settimane di quarantena. Persone che stavano male, ospedali in difficoltà. Adesso ovviamente siamo ancora tutti ancora a rischio pero’ con le giuste precauzioni, usando sempre la mascherina, penso si possa andare avanti”.

Inevitabile un passaggio sul tornare in campo e sugli obiettivi della Roma: “Tutto, per un periodo di tempo, non sarà come prima; però giocare significherebbe tanto per molte persone, porterebbe comunque gioia , coraggio, divertimento. Sappiamo che saremo per un po’ di tempo senza tifosi; però il calcio rimane il calcio”. Infine una battuta sulle iniziative del club giallorosso contro il Coronavirus: “Sono stati veramente dei gesti fantastici, mi sono proprio sentito parte di questa città, una cittaà che si e’ aiutata a vicenda e che mi ha fatto capire veramente che tutti insieme si può superare qualsiasi cosa”.