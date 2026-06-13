"Sono un grande fan di Ultimo, in particolare del suo album 'Solo'. Ha delle bellissime canzoni ed è un artista davvero di grande talento, sia come cantante che come performer", così l'attore premio Oscar Russell Crowe, ospite d'onore al Taormina Film Festival, ai microfoni di AGI. L'icona del cinema mondiale, protagonista indelebile de "Il Gladiatore", non ha mai nascosto in realtà la sua preferenza per i colori biancocelesti e, parlando sempre di Ultimo, ha scherzato precisando: "È della Roma? Lo scuso, lo perdono. Va bene così, la sua musica va ben oltre la sua squadra di calcio". L'attore neozelandese si è recato in Sicilia per ricevere un premio alla carriera e presentare in anteprima il suo nuovo film "Bear Country".