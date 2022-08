Serie A, comunicate date e orari fino a gennaio: derby il 6 novembre alle 18

La Lega Serie A tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha ufficializzato tutte le date e gli orari dei match di campionato fino al prossimo gennaio. I giallorossi scenderanno in campo lunedì 12 settembre contro l'Empoli alle 20:45 per la sesta giornata del campionato. Nel turno successivo, affronteranno invece l'Atalanta domenica alle 18 allo Stadio Olimpico. Il big match tra Roma e Inter invece, in programma alla ripresa dopo la sosta per le gare delle nazionali, andrà in scena sabato 1° ottobre a San Siro mentre alla nona giornata, gli uomini di Mourinho affronteranno il Lecce nel posticipo della domenica. Successivamente i giallorossi affronteranno al Ferraris la Sampdoria (lunedì 17 ottobre alle 18:30) e il Napoli in casa (domenica 23 ottobre alle 20:45). Alla 12esima giornata la Roma è attesa dalla difficile trasferta di Verona (lunedì 31 ottobre alle 18:30) mentre nel turno successivo sarà il momento dell'attesissimo derby contro la Lazio di Maurizio Sarri. In un Olimpico giallorosso, trattandosi di Roma-Lazio, le due formazioni capitoline si affronteranno domenica 6 novembre alle 18. Alla 14esima ci sarà Sassuolo-Roma (mercoledì 9 novembre alle 18:30), alla quindicesima, ovvero l'ultima prima della pausa per il Mondiale in Qatar, ci sarà Roma-Torino (domenica 13 alle 15:00). Il rientro dopo la spedizione mondiale, è fissato per il 4 gennaio quando la Roma affronterà all'Olimpico il Bologna alle 16:30.