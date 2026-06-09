In attesa dell'ufficialità di Tony D'Amico la Roma ha già iniziato a guardarsi intorno per rinforzarsi. Un investimento verrà fatto anche sulle fasce, c'è un timido interesse per Ruggeri dell'Atletico Madrid ma - secondo quanto riportato da Il Messaggero - ad oggi non è una priorità del club giallorosso. L'esterno, già allenato da Gasperini all'Atalanta, inoltre ha smentito la possibilità di lasciare la Spagna commentando un post sui social con le emoji della risata. La Roma si sta concentrando sull'attacco. Il sogno rimane Greenwood, il Fenerbahce ora non è più una minaccia concreta e i giallorossi hanno la strada spianata ma serve trovare l'accordo con il Marsiglia che chiede 50 milioni più 5 bonus. Per l'altra fascia rimangono vivi gli obiettivi Summerville e Tel. Il mercato sta per entrare nel vivo e Gasperini rimane in attesa del colpi in entrata ma anche dei rinnovi di Dybala, Celik e Pellegrini. Filtra ottimismo per tutti e tre ma senza l'ufficialità del nuovo ds le firme slittano ancora.