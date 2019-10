Rose più preziose al mondo: Roma ventesima, vale 420 milioni di euro

Transfermarkt, il portale specializzato in statistiche e in calciomercato, ha stilato una classifica con le rose di più alto valore al mondo in base ai parametri dei singoli giocatori del club. La Roma si trova al ventesimo posto con una rosa che tocca i 422,40 milioni di euro: i giocatori più preziosi sono Pellegrini e Zaniolo, valutati 40 milioni.

In testa alla classifica il Manchester City (1,28 miliardi), davanti a Real Madrid (1,19 miliardi) e Barcellona (1,18 miliardi). La prima delle italiane è la Juventus (al nono posto globale) con 837,50 milioni di euro, seguita – tra i club di Serie A – dal Napoli (tredicesimo con 653,30 milioni) dall’Inter (quindicesima con 567,30 mln) e il Milan (diciottesimo con 505 mln).