Roma, Zaniolo tra i 20 candidati per il Golden Boy 2019

È tempo di scegliere il Golden Boy del 2019, il concorso internazionale creato da Tuttosport nel 2003 riservato al miglior Under 21 dell’anno, quello che ha saputo mettersi maggiormente in risalto durante l’ultima stagione. Oggi è stata fatta un’ulteriore scrematura: da 40 candidati (nati tutti rigorosamente da gennaio 1999 in poi) si è passati a 20. Ancora in lizza Nicolò Zaniolo, mentre è stato escluso Justin Kluivert. Presenti anche altri due “colleghi” della Serie A come de Ligt, vincitore dell’ultima edizione edizione, e Donnarumma.