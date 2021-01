Roma, Villar re dei dribbling: in Serie A nessuno come lui. Nella top 5 anche Pellegrini

Gonzalo Villar è la vera sorpresa di questa prima parte di stagione della Roma. Lo spagnolo è diventato un titolare a centrocampo e Fonseca non può più rinunciarci. Tra le sue qualità migliori, oltre alla visione di gioco, anche il dribbling. Una specialità in cui in Serie A non ha pari. Secondo una ricerca fatta da Kickest, il numero 21 giallorosso ha messo a segno 23 dribbling su 26 tentati, per una percentuale di successo dell’88,5. Dietro di lui Kessie (Milan), Politano (Napoli), Tameze (Verona) e l’altro romanista Pellegrini che ne ha effettuati 26 su 34 tentati.