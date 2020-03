Roma, Under: “Abbiamo lavorato bene in settimana. Spero di segnare ancora”

Pochi minuti e poi sara calcio di inizio alla Sardegna Arena tra Cagliari e Roma, ultima partita di un turno di Serie A fortemente ridotto a causa dei provvedimenti dovuti all’emergenza Coronavirus. Per i giallorossi, durante il pre gara, ha parlato ai microfoni di Roma TV Cengiz under. Queste le sue parole:

Cosa deve fare la Roma per vincere questa partita?

Noi abbiamo lavorato bene in settimana. Dobbiamo fare il nostro calcio per vincere questa partita.

Sta trovando continuità, è importante per te?

Sono sempre pronto per giocare. Sto lavorando bene e sempre di più.Sono sempre pronto e voglio giocare sempre.

Dov’è forte il Cagliari?

E’ una buona squadra. Dipende sempre da noi, questo è l’importante. Speriamo di vincere oggi, l’ultima partita ho fatto gol e spero di segnare ancora.