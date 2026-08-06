Sabato l'ultima amichevole nel Regno Unito, poi il ritorno nella Capitale
Ultimo giorno di allenamenti in Galles per la Roma. Doppia seduta a Hensol: prima sessione questa mattina alle 10.30, la seconda alle ore 16. Tornerà in gruppo Malen che ieri ha lavorato a parte, out ancora Pisilli che tornerà col resto dei compagni la prossima settimana. Domani il volo per Londra, poi lo spostamento in pullman verso Brighton, ultima tappa della tournée nel Regno Unito. Sabato alle 15 (16 orario italiano) l'amichevole con la squadra inglese già affrontata nel 2024 in Europa League. Subito dopo la partita il ritorno nella Capitale. Il 15 agosto, invece, il test col Borussia Dortmund poi il 24 ci sarà la prima di campionato contro la Fiorentina.
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