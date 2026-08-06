Da oggi è in vendita la nuova divisa away della Roma. La maglia presenta un elegante fondo bianco caldo, impreziosito da una fascia giallorossa che attraversa il petto. Al centro della banda spicca, in contrasto, uno storico stemma del club, introdotto nel 1938 e utilizzato, con alcune variazioni, esclusivamente su questa versione della divisa fino alla stagione 1946/47. Sopra la fascia, appena sotto il colletto, trova spazio il logo Trefoil adidas in rosso, mentre sul retro del collo compare la scritta "Roma chiamò", un omaggio all'inno di Campo Testaccio che celebra il profondo legame tra la squadra, la sua storia e i suoi tifosi. Pensata per garantire le massime prestazioni in campo, la maglia è realizzata con tessuti leggeri e strutture ingegnerizzate in 3D che seguono i movimenti del corpo, offrendo una vestibilità ottimale, comfort e piena libertà di movimento. La tecnologia adidas CLIMACOOL+ favorisce un'elevata traspirazione e una rapida gestione del sudore, contribuendo a mantenere la pelle fresca e asciutta anche nei momenti più intensi della partita. Le aree in mesh posizionate strategicamente migliorano ulteriormente il flusso d'aria, assicurando una ventilazione costante per tutti i 90 minuti. Il kit è stato realizzato incarnando la virtù romana della Pietas, che corrisponde ai valori di lealtà, devozione e dovere. L'esordio sabato nell'amichevole contro il Brighton.