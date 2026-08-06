Malick Fofana è uno dei grandi obiettivi per rinforzare l'attacco. In pole c'è Nusa, ma l'alternativa è la stellina belga. Martedì il Lione ha giocato a Praga per l'andata dei preliminari Champions, francesi sconfitti per 2-1 e in tribuna erano presenti anche degli osservatori del club giallorosso, scrive Il Tempo. Solamente quindici i minuti in campo per Fofana. Il giocatore piace ma ci sono due ostacoli. Il primo è valutazione dei francesi (45/50 milioni) considerata troppo alta dalla Roma. Poi ci sono i dubbi sulle condizioni fisiche. L'anno scorso oltre 100 giorni di stop per un problema alla caviglia. Valutazioni in corso, ma ad oggi la pista è in salita.