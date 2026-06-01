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Roma, amichevole col Borussia Dortmund a ferragosto. D'Amico: prima l'annuncio, poi prestiti e Greenwood

La Roma ha da poco concluso la sua stagione, ma sta già preparando l'inizio della prossima. Come di consueto, i giallorossi in estate si cimenteranno in diverse amichevoli e oggi è arrivata l'ufficialità del test contro il Borussia Dortmund, in programma il 15 agosto alle 17:30 al Signal Iduna Park. Ad annunciarlo il club tedesco sui propri canali social, mentre l'inizio della Serie A è in programma nel week-end del 23 agosto. Sul mercato il sogno resta Mason Greenwood, per cui sono partiti i primi colloqui informali. Per la prima offerta 'ufficiale, da 40 milioni più bonus (il Marsiglia ne chiede una decina in più), si attende l'ufficialità di Tony D'Amico. Sul centravanti inglese, in queste ore, è forte il pressing del Fenerbahce, che avrebbe già avviato contatti diretti con il giocatore: nelle prossime ore il candidato alla presidenza Safi vorrebbe avere un incontro di persona. D'Amico, una volta ufficializzato, dovrà fare i conti anche con i parecchi giocatori rientranti dai prestiti: alcuni di loro possono ancora contribuire ai quasi 60 milioni di plusvalenze che il club dovrà raggiungere.

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