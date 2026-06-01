Che sia Mason Greenwood il sogno proibito della Roma non è più ormai un segreto. L'inglese può lasciare il Marsiglia, che ha bisogno di cedere dopo aver fallito la qualificazione in Champions. E intanto i primi colloqui informali sono partiti, ma tra non molto potrebbe arrivare anche la prima mossa 'ufficiale' da parte dei giallorossi. Si attende infatti l'ufficialità di Tony D'Amico, dopodiché il nuovo ds della Roma - come sottolinea 'Leggo' - presenterà una prima offerta da circa 40 milioni più bonus. Una proposta per approcciare l'OM, che ne chiede almeno una decina in più.