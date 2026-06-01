Mason Greenwood è il sogno della Roma per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Gian Piero Gasperini, ma il futuro dell'attaccante inglese potrebbe non essere in giallorosso. Secondo quanto raccontato dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, infatti, il Fenerbahce si sarebbe inserito nella trattativa per il classe 2001 dell'Olympique Marsiglia. Secondo il giornalista il candidato alla presidenza del club turco, Hakan Safi, avrebbe avuto contatti diretti con Greenwood.

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Dopo una videochiamata, inoltre, nelle prossime 24 ore sarebbe anche previsto un incontro decisivo di persona tra le parti. L'obiettivo di Safi è raggiungere un accordo di massima con l'attaccante inglese prima delle elezioni societarie e poi iniziare la trattativa anche con l'OM. Novità, fronte Fenerbahce, sono dunque attese nelle prossime ore.