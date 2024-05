Roma, ufficiale Ghisolfi. Svilar: “Qua mi sento a casa”. Mercato: idea Kamada

La squadra di De Rossi è tornata in campo con Dybala che si è allenato in gruppo. Nella prossima stagione alla joya potrebbe unirsi un altro sudamericano, Nandez che dovrebbe arrivare a parametro zero

Svilar:“A Roma mi sento a casa. Sono titolare perché ci ho sempre creduto”

Il portiere, che ormai è il simbolo della nuova Roma di De Rossi con prestazione di altissimo livello, attirando su di se anche le attenzione dei maggiori club europei. Quest'oggi intervistato da idealista/news: "Per me l’importante è restare concentrato sul lavoro. Cerco di migliorarmi ogni giorno, avvicinandomi ai miei obiettivi. La parate più bella dell'anno è quella contro il Servette. Ho sfiorato la palla, sono riuscito a mandarla in calcio d’angolo, era molto difficile. Di Roma mi piace tutto. Mi trovo molto bene qui con la mia fidanzata. Mi ha stupito molto il fatto che il centro città è sempre pieno. C’è sempre tantissima gente ovunque. Mi sento a casa a qua". Quest'oggi ha parlato anche un ex giallorosso come Vincent Candela: “De Rossi e Ghisolfi? Chi li ha preceduti pensava solo a se stesso”. Il difensore a margine dell'evento di padel a cui ha partecipato, si è soffermato sulla prossima sessione di mercato dei capitolini: "Angelino lo riscatterei. Non punterei tutto su Abraham, dopo un anno che è fermo. Bisogna puntare su un grande attaccante. Bisogna pensare alla Roma, questo è quello che negli ultimi tempi non si è mai pensato... ognuno pensava al proprio conto".