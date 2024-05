Svilar: “A Roma mi sento a casa. Sono titolare perché ci ho sempre creduto”

Mile Svilar è diventato il simbolo della nuova Roma di De Rossi, ripagando la sua fiducia con parate di altissimo livello e prestazioni importanti su campi difficili come quello di San Siro o la BayArena. Intervistato da idealista/news queste sono state le sue parole. Sei alla tua seconda stagione in giallorosso e finalmente sei diventato un protagonista assoluto. Come ci sei riuscito? "Non bisogna mai smettere di crederci. Per me l’importante è restare concentrato sul lavoro. Cerco di migliorarmi ogni giorno, avvicinandomi ai miei obiettivi". Qual è la parata a cui sei più legato da quando sei alla Roma e perché? "Per me è quella contro il Servette, quest’anno. Ho sfiorato la palla, sono riuscito a mandarla in calcio d’angolo, era molto difficile". Ormai sei di casa in città, cos’è che ti piace di più di Roma e cosa ti ha sorpreso di più quando sei arrivato? "Tutto. Mi trovo molto bene qui con la mia fidanzata. Mi ha stupito molto il fatto che il centro città è sempre pieno. C’è sempre tantissima gente ovunque. Mi sento a casa a Roma".