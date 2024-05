Candela: “De Rossi e Ghisolfi? Chi li ha preceduti pensava solo a se stesso”

L'ex terzino giallorosso si è espresso sul nuovo ds Ghisolfi. "Bisogna pensare alla Roma, questo è quello che negli ultimi tempi non si è mai pensato"

Vincent Candela ha parlato al "World Legends Padel Tour" della prossima sessione di mercato dei giallorossi, lasciandosi scappare anche un commento sul rapporto fra ds e allenatore degli scorsi anni: "Angeliño a quel prezzo lo riscatterei sicuramente, è un ottimo giocatore e con un piede interessante. Abraham? Dopo un anno fermo non punterei tutto su di lui, punterei su un grande centravanti. Le aspettative su Ghisolfi sono tante. Le fondamenta sono fatte da società, direttore sportivo e allenatore. Adesso è importante parlare, essere cooperativi, non pensare all'uno o all'altro. Bisogna pensare alla Roma, questo è quello che negli ultimi tempi non si è mai pensato... ognuno pensava al proprio conto".