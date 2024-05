Il primo colpo è Nandez: affare a parametro zero

Daniele De Rossi lo aveva detto: "Li voglio giovani e affamati". Nahitan Nandez non è certo un novellino a 28 anni. Ma è sicuramente un giocatore di gamba, grintoso. Uno che non si tira indietro davanti ai contrasti e che con quella barba fa pensare proprio al DDR calciatore, scrive Marco Juric su La Repubblica. E lui, l'uruguaiano del Cagliari più volte accostato alla Roma, il primo colpo per la prossima stagione. Arriverà a parametro zero - strategia di mercato che ha fatto le fortune della scudettata Inter - e firmerà un triennale per entrare nella batteria di mediani a disposizione di De Rossi. A confermare l'affare è Pablo Bentancur, agente del calciatore e influentissimo procuratore uruguaiano: «Accordo con la Roma? Si. Il giocatore firmerà un triennale». E ritroverà il suo "Tano". Nandez ha infatti incrociato Daniele De Rossi al Boca Juniors. E, chissà, in quegli allenamenti avrà preso ispirazione dall'italiano - il "Tano", appunto - e dal tatuaggio sul polpaccio. Occhio, arrivano le scivolate. L'arrivo di Nandez, primo colpo estivo tanto per l'allenatore che per il nuovo ds Florent Ghisolfi, aprirà una serie di riflessioni a Trigoria. C'è chi arriva e c'è chi parte. Di certo in uscita c'è Renato Sanches, prestito sanguinoso dal Psg e profilo sovrapponibile a quello dell'uruguaiano. Ma anche Bove avrebbe estimatori all'estero ed è un giocatore a sua volta del tutto simile per caratteristiche a Nandez. Il rinnovo fino al 2028 lo blinda, ma gli ultimi quattro mesi vissuti da rincalzo lasciano ogni discorso sul futuro aperto. Discorso diverso per Aouar: riserva di capitan Pellegrini, non è incedibile, ma ha caratteristiche diverse. In ogni caso, qualcuno alla fine saluterà Roma.