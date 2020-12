Roma, trasferta con stile: la seconda maglia tra le migliori del 2020

Tempo di bilanci nel 2020 calcistico, non solo per quanto riguarda il campo. Nella classifica delle dieci maglie più stilose dell’anno stilata da gazzetta.it figura al nono posto anche la Roma con la sua divisa bianca da trasferta. Un kit apprezzato dai tifosi per la semplicità e per la presenza dello storico lupetto di Gratton, simbolo tra i più amati dal popolo giallorosso. Una divisa definita inoltre “di gran classe, di color avorio e con colletto (stile polo) e dettagli granata, stessa tonalità usata per i pantaloncini“. Tutto il podio della classifica è monopolizzato da terze maglie, nell’ordine quelle dell’Ajax, Celtic e Inter. Tanta Italia poi, col quarto posto della divisa classica azzurra della nostra nazionale, mentre in decima posizione il kit del Venezia da trasferta.