Durante Roma-Torino la Curva Sud ha esposto uno striscione per rimarcare il proprio amore e sostegno per la squadra giallorossa. Dopo una serie di cori contro il presidente James Pallotta, i tifosi giallorossi hanno esposto questo striscione: “Passa il tempo non la passione pronti per un altro decennio di tifo e azione! Forza Roma“. Un atto d’amore da parte del cuore del tifo della Roma.