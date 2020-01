Con la sconfitta per 0-2 di questa sera contro il Torino, la Roma torna a perdere una partita dopo aver tirato 31 volte, di cui 14 da fuori area. Come riporta Opta, la prima partita persa dai giallorossi nonostante tutte queste conclusioni risale al febbraio 2013 contro il Cagliari, dove arrivarono 31 tiri nello specchio della porta. Inoltre è la prima volta che perde una partita non trovando gol dopo tutti questi tiri dal 2004 ad oggi.