Roma, sprint su Morata: i prossimi saranno giorni decisivi

Per lo spagnolo si fanno sempre più insistenti le voci che lo avvicinano alla capitale. Ma occhio alla concorrenza di Juve e Inter

Redazione

Continua il lavoro di Tiago Pinto per regalare a Mourinho un centravanti che dovrà sostituire per alcuni mesi Abraham. E' Alvaro Morata il giocatore che piace tanto a Mourinho, ma al momento resta comunque un'opzione assai complicata: l'ingaggio alto (6,5 milioni) e l'impossibilità di sfruttare i vantaggi dati dal decreto crescita sono fattori che non aiutano minimamente i giallorossi. Ma è diventato lui la priorità della Roma. E quella famosa clausola rescissoria (che con il recente rinnovo di contratto con i 'Colchoneros', gli agenti del giocatore assicurano sia passata da 21 a 12 milioni di euro) rappresenta un'opportunità affatto banale dati i limiti stringenti del FFP. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro per verificare la fattibilità dell'operazione fra i vertici dell'Atletico Madrid e Pinto, che però deve fare anche molta attenzione alla concorrenza.

Se da una parte il Milan sembra essersi defilato dopo l'interesse iniziale, dall'altra l'Inter starebbe pensando seriamente a Morata come possibile sostituto di Lukaku, con cui si è arrivati alla rottura totale. Perso Dzeko e lasciato andare il belga, l’amministratore delegato dei nerazzurri, Marotta, ieri ha subito chiamato l’agente dello spagnolo che conosce bene, avendolo portato in passato alla Juventus, informandosi sui parametri del trasferimento. Non è l'unico nome nell'agenda dei nerazzurri, ma è una possibilità concreta, data anche la difficoltà ad arrivare ad altri profili certamente più costosi come Balogun dell'Arsenal.

La squadra di mister Inzaghi non è però l'unica ad essersi mossa per la punta dell'Atletico. Secondo Tuttosport, con un Vlahovic sempre più lontano da Torino, oltre al profilo del già nominato Lukaku, il nuovo DS Giuntoli avrebbe pronta una lista di nomi per l'attacco della Juventus, fra i quali figurerebbe anche quello dell'ex Morata.

Un'operazione dunque tutt'altro che semplice per i giallorossi, che al momento sarebbero pronti a offrire un quadriennale da 4,5 milioni più bonus, cifra che però potrebbe bastare a convincere lo spagnolo, data anche la sua di tornare in Italia, dove ritroverebbe l'amico fraterno Dybala e anche Mourinho, suo vecchio allenatore ai tempi del Real Madrid.

Una cosa è certa: la Roma ha bisogno di una nuova punta titolare, possibilmente da aggregare alla squadra già prima della partenza per il ritiro in Portogallo. E al di là delle difficoltà, evidenti, di un'operazione che sarebbe comunque molto esosa per le casse giallorosse, arrivare all'alternativa Scamacca non sembra tanto più semplice. Sul fronte londinese non si registrano novità, e nonostante il grande incasso arrivato con la cessione di Declan Rice ai 'Gunners', il West Ham per il momento non ha dato alcun segno di apertura per il prestito dell'attaccante ex Sassuolo.

Disavventura a Forte dei Marmi per Cristante e Spinazzola, intervenuti in una discussione accesa. Attimi di nervosismo a Forte dei Marmi, dove i 'nazionali' della Roma Cristante e Spinazzola si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza prima di raggiungere il gruppo per allenarsi a Trigoria. Nella serata di ieri, i due giallorossi sono infatti intervenuti per calmare un forte diverbio che ha coinvolto altri due ragazzi tra le strade della località toscana. Per fortuna non c'è stata alcuna rissa; l'intervento dei giocatori è servito infatti ad evitare che gli animi si scaldassero troppo.

Continua invece il lavoro di preparazione estivo da parte della Salernitana, prima avversaria di campionato della Roma (il 20 agosto all'Olimpico). In attesa di avere le prime risposte dalle amichevoli in programma la settimana prossima (mercoledì contro il Pescara e domenica contro il Picerno), Paulo Sousa continua a lavorare in ritiro sulla difesa a quattro, per un ipotetico cambio di modulo che il tecnico brasiliano spera possa essere favorito anche dai nuovi arrivi dal mercato.

Nuova finale per una Nazionale giovanile italiana. Questa sera alle ore 21 tocca all'Under 19 di Alberto Bollini sfidare i pari età del Portogallo a Ta'Qali, Malta, nell'ultimo atto dell'Europeo di categoria. I due giallorossi Pisilli, in gol nella vittoria in semifinale contro la Spagna per 3-2, e Faticanti, capitano della selezione, dovrebbero partire dall'inizio, in un appuntamento con la storia che potrebbe portare l'Italia a sedersi nuovamente sul trono d'Europa dopo 20 anni esatti.

FRANCESCO BASTIANINI