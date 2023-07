Mercato Roma, colpo grosso Morata: pronta l’offerta dei giallorossi per lo spagnolo

L’operazione Scamacca sembra essere sbloccata dalla quasi ufficialità della partenza di Rice all’Arsenal, ma la Roma ha ancora in serbo un grosso colpo. Il primo obiettivo per Mourinho è sempre stato Alvaro Morata, il quale dopo i contatti con Dybala, si era detto convinto di poter fare ritorno in Italia. Per lui la Capitale è una destinazione ottima anche per la famiglia, ma fino a questo momento il principale ostacolo era lo stipendio che l’attaccante percepiva all’Atletico Madrid (che con il rinnovo era arrivato a 6 milioni a stagione). Ma a quanto pare, lo spagnolo sarebbe disposto anche ad una riduzione pur di riuscire a tornare in Italia. L’offerta della Roma al momento sarebbe quella di un quadriennale da 4,5 milioni più bonus, cifra che potrebbe essere sufficiente a convincere Morata. Ma oltre all’ok del giocatore, è necessario trovare l’accordo con l’Atletico Madrid. I giallorossi in settimana sono pronti a lavorare sulla trattativa con la squadra spagnola, di cui si dovrà fare chiarezza soprattutto per quanto riguarda la clausola rescissoria. Se dovesse essere tra i 10-12 milioni, cifra di cui si parlava inizialmente, allora l’operazione potrebbe chiudersi definitivamente. Nel caso in cui la clausola fosse maggiore, 25 milioni, servirebbe allora ragionare su una formula diversa, in particolare quella del prestito con riscatto legato e presenze e gol.