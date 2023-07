Scamacca segna e sogna la Roma. Ma se il West Ham non cede si cambia

L’Australia sembra portare bene a Gianluca Scamacca. In tournée dall’altra parte del mondo con il West Ham, il centravanti ha ritrovato il gol, sia pure su rigore, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Vediamo se l’onda fortunata proseguirà anche sui temi di mercato, visto il desiderio espresso dall’attaccante di tornare a vestire la maglia della Roma. Finora il club londinese ha chiuso all’ipotesi del prestito proposto dalla società giallorossa, ma è possibile che il mega-introito ottenuto con la cessione di Rice all’Arsenal, ammorbidisca gli “hammers”, che pure un anno fa hanno pagato l’azzurro 36 milioni. Morale: i prossimi due-tre giorni potrebbero essere decisivi per la trattativa ed è per questo la Roma continua il pressing anche per Morata, tanto che domani è previsto un contatto con gli agenti dello spagnolo, che ha cinque anni di più dell’azzurro. Inoltre si continua a lavorare anche per la mezzala, con Sabitzer e Renato Sanches in prima fila. Piace anche Dominguez del Bologna, che ha il contratto in scadenza nel 2024.