Salernitana, prove tattiche per Sousa: la nuova idea è la difesa a quattro

Continua il lavoro di preparazione estivo da parte della Salernitana, prima avversaria di campionato della Roma (il 20 agosto all'Olimpico). In attesa di avere le prime risposte dalle amichevoli in programma la settimana prossima (mercoledì contro il Delfino Pescara e domenica contro il Picerno), Paulo Sousa continua a lavorare in ritiro sulla difesa a quattro, come riporta Il Mattino.