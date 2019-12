Roma, Smalling e Mkhitaryan alla cena UTR – FOTO

Chris Smalling e Henrikh Mkhitaryan ospiti d’eccezione alla cena natalizia organizzata dall’Unione Tifosi Romanisti. I due giocatori, tra i protagonisti del momento positivo in casa giallorossa, sono stati invitati all’evento organizzato per l’occasione nella cornice di Palazzo Brancaccio. Il difensore e l’esterno sono arrivati alle 20.30. Ad attenderli più di 300 tifosi. In attesa della sfida con l’Inter, in programma per venerdì, un modo per conoscere ancora meglio il calore dei tifosi.