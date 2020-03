Il passaggio agli ottavi di Europa League è arrivato dal pareggio per 1-1 nel ritorno contro il Gent e adesso la Roma si prepara a dover affrontare il Siviglia nel doppio impegno delle prossime settimane. La società giallorossa, attraverso il suo sito ufficiale, rende nota la partenza della prelazione per la sfida del 19 marzo all’Olimpico: la vendita dei biglietti, in questa prima fase, sarà riservata esclusivamente ai tifosi abbonati in Europa League.