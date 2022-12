Roma, si seguono Depay e Cardoso. Linssen ricorda Tirana: “Hanno vinto per Mourinho”

Il mercato giallorosso

Così come il campionato, anche il mercato di gennaio si avvicina sempre di più. La Roma continua a seguire la pista che porta a Memphis Depay. Mourinho starebbe spingendo con l'entourage per convincere l'olandese a lasciare Barcellona già a gennaio. I blaugrana però lo lascerebbero partire a metà stagione solo di fronte ad un conguaglio economico che possa riportare il club, in grave crisi finanziaria, ad operare sul mercato. L'altro club fortemente interessato alla vicenda, è il Newcastle. Per il centrocampo invece, si continua a seguire Johnny Cardoso. Tiago Pinto ha chiesto nuovamente informazione all'Internacional di Porto Alegre ma sul classe 2001 non ci sono solo i giallorossi: in Italia si sono mosse anche Spezia, Bologna e Salernitana mentre all'estero è vivo l'interesse del Valencia e del Betis, che però non hanno ancora presentato offerte ufficiali.