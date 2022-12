Bologna, mercoledì 28 la ripresa degli allenamenti in vista della Roma

La ripresa del campionato è ormai alle porte e come si legge sul sito ufficiale del Bologna, prossimo avversario della Roma in campionato, la ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì 28 dicembre alle ore 11:00. I felsinei di Thiago Motta, dunque, torneranno a lavorare a una settimana esatta dall'incontro dell'Olimpico in programma il 4 gennaio alle 16:30. I giallorossi invece riprenderanno il lavoro lunedì 26 dicembre a Trigoria. Prima del match con i rossoblu però gli uomini di Mourinho saranno impegnati nella loro ultima amichevole del 2022 il 30 dicembre alle ore 11.30 contro la Viterbese al Fulvio Bernardini. Altra prova utile per testare ulteriormente le condizioni della squadra.