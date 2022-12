Mercato Roma, Mourinho in pressing su Depay: la situazione

L'attaccante olandese è in scadenza di contratto e lo Special One sta spingendo per portarlo nella Capitale. Per convincere il Barcellona però serve un conguaglio economico

La Roma non molla Memphis Depay. Come riportato dal quotidiano catalano Sport, Mourinho starebbe spingendo con l'entourage per convincere l'olandese a lasciare Barcellona già a gennaio. Il suo futuro verrà concordato con il club nelle prossime settimane (in programma anche un colloquio con Xavi) anche se al Camp Nou sono convinti che il giocatore non si muoverà prima della scadenza del contratto di quest'estate. I blaugrana lo lascerebbero partire a metà stagione solo di fronte ad un conguaglioeconomico che possa riportare il club, in grave crisi finanziaria, ad operare sul mercato. L'altro club fortemente interessato alla vicenda, è il Newcastle, al momento al terzo posto in Premier League ma senza coppe europee nella stagione corrente. Lo Special One lo vorrebbe subito nella Capitale per affiancarlo a Paulo Dybala, rinnovando così un reparto offensivo giallorosso che nella prima parte di stagione ha faticato molto (appena 18 gol segnati).