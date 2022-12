Bologna, Arnautovic: “Mourinho mi voleva quando ero al West Ham”

L'attaccante austriaco del Bologna era nella lista dei desideri dello Special One ai tempi della Premier League

L'attaccante del Bologna Marko Arnautovic ha rilasciato un'intervista a Sportweek, settimanale de La Gazzetta dello Sport. Tra i vari argomenti, l'austriaco ha parlato anche di José Mourinho, tecnico che lo ha allenato ai tempi dell'Inter e che ha poi provato a comprarlo: "José mi voleva quando ero al West Ham. Mi chiedeva quanto costassi. Poi però lo United non aveva abbastanza soldi per prendermi, perché aveva già acquistato Pogba". Il 4 gennaio la Roma sfiderà proprio il Bologna allo Stadio Olimpico e lo Special One e l'attaccante si ritroveranno stavolta da avversari.