Il tecnico sceglie Balerdi in difesa. A centrocampo torna Koné mentre davanti confermato Rodrigo Mora
Gasperini, per la Roma suona l'allarme rimonte: i motivi e le possibili soluzioni
La Roma deve rialzare la testa dopo la sconfitta contro il Manchester United. Gasperini va alla caccia della terza vittoria consecutiva e all'Olimpico arriva il Sassuolo di Aquilani. Il tecnico sceglie Balerdi in difesa al posto dell'infortunato Mancini. in mezzo al campo torna titolare Manu Koné dopo quasi un mese dall'infortunio. Confermato invece il tridente di Champions con Mora e Soulé alle spalle di Malen.
Roma-Sassuolo, le formazioni ufficialiROMA (3-4-2-1): Vasquez; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Mora; Malen. A disposizione: De Marzi, Kilvinger, Koulierakis, Ghilardi, Lulli, De Roon, Pisilli, Castro, Maccaroni, Arena.Allenatore: Gasperini.
SASSUOLO (4-4-2): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Cinquegrano; Sulemana, Matic, Thorstvedt, Doig; Laurienté, Esposito. A disposizione: Turati, Satalino, Candé, Van der Brempt, Odenthal, Obrador, Adzic, Bakola, Lipani, Ghion, Berardi, Bowie, Skjellerup, Pierini. Allenatore: Aquilani.
Arbitro: Di Bello. Assistenti: Peretti-Scatragli. IV Uomo: Abisso. Var: Pezzuto. AVar: Guida.
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