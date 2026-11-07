Gasperini non ci sta: "In Europa danno ancora i rigorini. È una cosa che dà fastidio"

La Roma torna in campo dopo il ko di Manchester e ospita il Sassuolo all'Olimpico. A dirigere il match sarà Di Bello. Con lui gli assistenti Peretti e Scatragli, mentre Abisso sarà il quarto uomo. Al VAR c’è Pezzuto, con Guida all’AVAR. I precedenti fanno ben sperare. Sono 34 gli incroci con Di Bello: 21 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte.

Roma-Sassuolo, la moviola

54' - La Roma chiede un rigore per un possibile tocco di braccio di Van der Brempt. Veloce check del Var e nessun penalty per i giallorossi.