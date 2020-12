Roma-Sassuolo, i convocati di De Zerbi: fuori Caputo, Defrel e Chiriches

Il Sassuolo ha reso noto l’elenco dei convocati deciso dal mister Roberto De Zerbi in vista della partita contro la Roma, in programma domani alle ore 15 allo Stadio Olimpico. Nella lista presenti 24 calciatori: out Consigli, Chiriches, Romagna, Ricci, Caputo e Defrel. Ecco la lista completa pubblicata dal club neroverde sul proprio profilo Twitter:

Portieri: Pegolo, Turati, Zacchi

Difensori: Marlon, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos.

Centrocampisti: Magnanelli, M. Lopez, Djuricic, Obiang, Traoré, Bourabia, Locatelli.

Attaccanti: Boga, Raspadori, Berardi, Schiappacasse, Haraslin, Oddei.