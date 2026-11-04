La Roma ha il compito di guardare avanti e ripartire. Niente sguardi indietro: conta solo il futuro, da oggi in poi. La sconfitta di Old Trafford fa male, ma i giallorossi hanno l’occasione di metterci una pezza subito. Sabato all’Olimpico arriva il Sassuolo di Aquilani. A dirigere il match sarà Di Bello. Con lui gli assistenti Peretti e Scatragli, mentre Abisso sarà il quarto uomo. Al VAR c’è Pezzuto, con Guida all’AVAR. I precedenti fanno ben sperare. Sono 34 gli incroci con Di Bello: 21 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte. Ma a colpire sono soprattutto gli ultimi risultati. La Roma ha vinto tutte le ultime otto partite dirette dall’arbitro ed è imbattuta da dieci gare. Per trovare l’ultima sconfitta bisogna tornare all’8 febbraio 2022, quando l’Inter si impose 2-0 nei quarti di finale di Coppa Italia. L’ultimo precedente è del 25 aprile scorso: al Dall’Ara la Roma superò il Bologna 2-0 con le reti di Malen ed El Aynaoui.