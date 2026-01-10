Roma-Sassuolo, all’Olimpico c’è anche Bove: applausi da tutto lo stadio

La Roma è tornata in campo all'Olimpico contro il Sassuolo nel sabato sera di Serie A. Sugli spalti, in tribuna Monte Mario, c'è anche Edoardo Bove: il centrocampista giallorosso è stato annunciato dello speaker e inquadrato dalle telecamere. Tanti gli applausi per lui, con Edo che ha salutato tutti dato che si tratta probabilmente della sua ultima volta all'Olimpico da giocatore della Roma - la risoluzione consensuale del contratto è vicinissima e su di lui c'è già il Watford.