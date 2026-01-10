Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Roma-Sassuolo, all’Olimpico c’è anche Bove: applausi da tutto lo stadio

news as roma

Roma-Sassuolo, all’Olimpico c’è anche Bove: applausi da tutto lo stadio

Roma-Sassuolo, all’Olimpico c’è anche Bove: applausi da tutto lo stadio - immagine 1
Si tratta probabilmente della sua ultima volta all'Olimpico da giocatore giallorosso
Redazione

La Roma è tornata in campo all'Olimpico contro il Sassuolo nel sabato sera di Serie A. Sugli spalti, in tribuna Monte Mario, c'è anche Edoardo Bove: il centrocampista giallorosso è stato annunciato dello speaker e inquadrato dalle telecamere. Tanti gli applausi per lui, con Edo che ha salutato tutti dato che si tratta probabilmente della sua ultima volta all'Olimpico da giocatore della Roma - la risoluzione consensuale del contratto è vicinissima e su di lui c'è già il Watford.

Leggi anche
Massara: “Domani sapremo di più su Raspadori. Zirkzee? Lo United ha chiuso il mercato”
Carnevali: “Raspadori può essere importante per la Roma. Gli auguro di andarci”

© RIPRODUZIONE RISERVATA