Roma-Bove, domani la formalizzazione della risoluzione. Poi la firma col Watford

Il calvario di Edoardo Bove sta giungendo finalmente al termine. Il centrocampista classe 2002 vede la luce in fondo al tunnel ed è pronto per tornare a giocare, dopo aver ricevuto il via libera a seguito il malore in campo accusato più di un anno fa. Ieri ha risolto il contratto con la Roma e ora, come reso noto da Fabrizio Romano, ha raggiunto l'accordo verbale con il Watford, club che milita in Championship (Serie B inglese) e che sta facendo molto bene in campionato. L'accordo è destinato a concludersi, i dettagli finali saranno limati in questo fine settimana mentre la prossima Bove volterà definitivamente pagina e si unirà alla sua nuova squadra, in Inghilterra. Come aggiunto da Sky Sport, domani dovrebbe essere formalizzata la risoluzione del contratto che lega Edoardo Bove alla Roma: poi il centrocampista valuterà le proposte provenienti dall'estero, con il Watford che avrebbe offerto sei mesi più un rinnovo pluriennale nel caso in cui le cose dovessero andare bene.