Roma-Bove, domani la formalizzazione della risoluzione. Poi la firma col Watford

Dopo la risoluzione con il club giallorosso e l'accordo verbale raggiunto con il club della Serie B inglese, il centrocampista classe 2002 volerà in Inghilterra
Il calvario di Edoardo Bove sta giungendo finalmente al termine. Il centrocampista classe 2002 vede la luce in fondo al tunnel ed è pronto per tornare a giocare, dopo aver ricevuto il via libera a seguito il malore in campo accusato più di un anno fa. Ieri ha risolto il contratto con la Roma e ora, come reso noto da Fabrizio Romano, ha raggiunto l'accordo verbale con il Watford, club che milita in Championship (Serie B inglese) e che sta facendo molto bene in campionato. L'accordo è destinato a concludersi, i dettagli finali saranno limati in questo fine settimana mentre la prossima Bove volterà definitivamente pagina e si unirà alla sua nuova squadra, in Inghilterra. Come aggiunto da Sky Sport, domani dovrebbe essere formalizzata la risoluzione del contratto che lega Edoardo Bove alla Roma: poi il centrocampista valuterà le proposte provenienti dall'estero, con il Watford che avrebbe  offerto sei mesi più un rinnovo pluriennale nel caso in cui le cose dovessero andare bene.

