Carnevali: “Raspadori può essere importante per la Roma. Gli auguro di andarci”

Le sue parole: "Con Jack ci lega un rapporto speciale, è un ragazzo straordinario. I giallorossi sono un grande club"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro la Roma. Queste le sue parole:

Gli ultimi risultati non sono stati quelli di inizio stagione: quale è la sensazione sul momento della squadra? "Aver fatto pochi punti nelle ultime cinque partite non è il massimo, ma fa parte del nostro campionato. Quando si gioca contro squadre forti e importanti hai più difficoltà, ci sta. Alla fine del girone d'andata abbiamo 23 punti ed è la cosa che ci soddisfa di più. Mancano anche dei giocatori importanti, oggi mancheranno delle pedine fondamentali. Ma dobbiamo guardare avanti ed essere tranquilli e sereni, consapevoli delle nostre forze indipendentemente dai giocatori che mancano".

Come è nata l'intuizione Matic? "E' un campione, sotto tutti gli aspetti. Al di là del giocatore in campo, e basta vedere il suo rendimento, lo è anche all'interno dello spogliatoio, aiuta i ragazzi a farli crescere. Penso sia uno dei migliori acquisti che potremmo aver fatto in tutti questi anni".

Il Sassuolo coglierà le opportunità o punterà ancora sui giovani? "Muharemovic non uscirà sicuramente a gennaio, lo terremo almeno fino a fine stagione. La nostra filosofia è semplice: puntiamo sui ragazzi giovani e proviamo a valorizzarli, lo facciamo da anni e continueremo a farlo. Se ci sarà la possibilità di inserire ragazzi giovani in questa sessione lo faremo".

Raspadori è a un passo dalla Roma: è il giocatore giusto? "Con Raspadori ci lega un rapporto speciale, è un ragazzo straordinario. In una squadra come la Roma può essere una pedina importante. Ma penso anche al capitano Pellegrini e così via. A Raspadori auguro di fare bene e se ha la possibilità di venire a Roma di farlo, perché è un grande club".