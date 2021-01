Roma-Samp, problema per Santon: l’esterno non va in panchina

Problema dell’ultima ora per Davide Santon. Come riferito da Dazn infatti l’esterno romanista non si è accomodato in panchina con il resto dei compagni, dando così di fatto forfait a pochissimi minuti dal calcio di inizio della sfida tra Roma e Sampdoria. Non inizia bene il 2021 della squadra giallorossa dal punto di vista degli infortuni. Negli ultimi giorni infatti Fonseca ha dovuto subire le assenze di Pedro e di Calafiori, entrambi messi K.O. da un risentimento al flessore destro. Non convocato nella gara contro i blucerchiati neanche Federico Fazio, lasciato a riposo per un fastidio al ginocchio sinistro.