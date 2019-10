Roma, Rogers esalta la favola Darboe: “Una storia incredibile” – FOTO

L’arrivo in Italia come migrante, il difficile percorso per inseguire il sogno di diventare calciatore professionista e, adesso, la convocazione con la prima squadra della Roma. Sulla vicenda del giovane Ebrima Darboe ha voluto esprimersi anche il responsabile dell’area digital e social media del club giallorosso Paul Rogers, che sul suo profilo personale Twitter ha commentato così: “Adoro questa storia incredibile“. Una storia fatta di difficoltà, riscatto ed emozioni vere. Sarà oggi infatti una domenica speciale per il diciottenne, che siederà in panchina con la sua maglia numero 54 sperando, chissà, di debuttare ufficialmente con la Roma.